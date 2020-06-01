Вирусолог назвал преимущества строительных масок

Строительные респираторы лучше фильтруют воздух и задерживают даже не капли, а частицы пыли. Об этом сказал врач-вирусолог Виктор Ларичев и заметил, что для защиты от коронавируса с одинаковой уверенностью можно использовать респираторы и медицинские маски.

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» напомнил, что вирус содержится в каплях, которые вылетают при чихании, кашле или разговоре. Поэтому важно носить маску, которая это все задерживает.

«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать. В принципе в нашем случае и то и другое, микрокапли, которые выделяются при чихании, они будут задерживать», — отметил Виктор Ларичев.

По мнению Ларичева, строительные респираторы можно назвать эффективнее еще и потому, что они более плотно держатся на лице. В то же время врач подчеркнул, что медицинские маски тоже помогают защищаться от вируса.

В Москве и Подмосковье носить маску обязательно даже во время прогулок. Эту меру ввели для борьбы с распространением коронавируса. По информации на 31 мая, в России с начала эпидемии выявили больше 405 тысяч случаев заражения.