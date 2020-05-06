Вирусолог назвал особенности эпидемии COVID-19 в России

В России эпидемия коронавируса пошла по третьему сценарию, отличному от китайского и итальянского. Это связано с размерами страны и разной плотностью населения.

«Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. И когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности. А вот в столице с переполненными больницами мы это почувствовали», — отметил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН.

По словам вирусолога, Москва продемонстрировала крайнюю степень контроля, которая сработала.

Ершов уверен, что 12 мая выходить всей страной из ограничений нельзя, причем начинать нужно именно с Москвы. В то же время он обратил внимание на то, что заболеваемость в России все еще растет, пандемия не кончилась.

По информации на 5 мая, в России с начала эпидемии насчитали уже больше 155 тысяч заболевших COVID-19. Только за сутки их число выросло на 10 102. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 5714. С начала эпидемии количество случаев коронавируса в столице уже превысило 80 тысяч.