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    18 января 2022, 10:17

    Вирусолог назвал меры предосторожности при крещенских купаниях

    Вирусолог Нетесов: необходимо надевать маски во время крещенских купаний

    Оксана Лавнюженко

    Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов отметил необходимость ношения масок во время крещенских купаний, написал RT.

    По словам ученого, омикрон-штаммом многие «инфицируются бессимптомно, хотя вирус этот распространяют».

    «Так что (необходимы. — ред.) маски и вакцинация», — добавил профессор.

    Он также предупредил, что людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями лезть в прорубь не стоит.