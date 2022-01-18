Вирусолог назвал меры предосторожности при крещенских купаниях

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов отметил необходимость ношения масок во время крещенских купаний, написал RT.

По словам ученого, омикрон-штаммом многие «инфицируются бессимптомно, хотя вирус этот распространяют».

«Так что (необходимы. — ред.) маски и вакцинация», — добавил профессор.

Он также предупредил, что людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями лезть в прорубь не стоит.