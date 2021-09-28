Вирусолог назвал две главные причины смертности от COVID-19 в России

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов обсудил с «Ридусом» причины, из-за которых люди продолжают умирать от коронавируса спустя два года после начала пандемии.

«В первую очередь, это пришедший к нам вариант „дельта“. Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов. Вот две главные причины», — уточнил специалист.

Он добавил, что 90% случаев заражения коронавирусом в Европе и России составляет штамм «дельта». По его словам, существующие сейчас в стране вакцины менее эффективны против нового штамма, но они все равно работают.