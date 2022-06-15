Вирусолог Малышев рассказал, как болеют оспой обезьян

Симптомы оспы обезьян схожи с симптомами других вирусных заболеваний. Как протекает распространяющаяся в мире болезнь, Ura.ru рассказал вирусолог Николай Малышев.

Сначала у заболевших появляется головная боль, высокая температура, тошнота и рвота. Только после этого начинает появляться сыпь.

«Оно протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идет выздоровление. У большинства благоприятно заканчивается. Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе. Об отдаленных последствиях пока говорить не приходится», — отметил вирусолог.