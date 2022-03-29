Вирусолог Малышев посоветовал вакцинироваться из-за всплеска заболеваемости ковидом в мире

Заболеваемость COVID-19 снова растет в мире, однако в России, вероятно, не будет очередной волны. Чтобы обезопасить себя, стоит ревакцинироваться или вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал, рассказал «ФедералПресс» вирусолог Николай Малышев.

«Вакцинироваться — надо! Ревакцинироваться — надо! Хотя маски сейчас уже можно не носить, но человек волен сам распоряжаться своей судьбой, поэтому добровольное ношение в ряде случаев весьма целесообразно и необходимо. В частности, во время пребывания в местах, где много народу, например, в транспорте, в магазине», — сказал медик.

По словам Малышева, коронавирус постепенно становится сезонным явлением. Не нужно создавать паники из-за роста заболеваемости в мире, главное поставить прививку, чтобы подготовиться к возможной встрече с вирусом.