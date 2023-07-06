Общество 06 июля 2023, 17:43 Вирусолог Малышев назвал маловероятным заражение менингитом через посылку с маркетплейсов

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Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным, но шансы заразиться ей через посылку с маркетплейсов крайне малы. Об этом сообщил вирусолог-инфекционист Николай Малышев в беседе с «Общественной Службой Новостей».

По словам специалиста, заболевание передается только через контакты с носителями и больными. Зачастую менингит протекает бессимптомно, человек может не знать о болезни и заражать других.