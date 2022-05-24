Вирусолог Малинникова рассказала, кому может понадобиться прививаться против оспы обезьян

Если оспа обезьян все-таки дойдет до России, вакцинация понадобится не всем, а только тем, кто напрямую контактирует с больными, поскольку вирус передается при тесном физическом контакте. Об этом ИА Nation News рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По словам Малинниковой, вакцины против натуральной оспы, зарегистрированные в России, эффективны и против оспы обезьян. Однако, если вакцинация и понадобится, то только тем, кто ухаживает за больными, поскольку оспа обезьян передается при тесном физическом контакте с уже зараженным человеком, считает Малинникова.

«В настоящий момент на территории РФ не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян среди населения. Именно на сегодняшний день вероятность распространения этой инфекции не велика, так как согласно заявлениям руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, у нас сейчас ограничения по авиасообщениям, поэтому вероятность заражения не велика», — сказала вирусолог.