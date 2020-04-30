Вирусолог: летом темпы распространения коронавируса могут снизиться

«Летом люди меньше болеют вообще всяческими ОРВИ. Я надеюсь, что так будет и с COVID-19. Дело в том, что такого опыта еще нет», — отметил Аграновский.

Витамин D, который вырабатывается в теплую и солнечную погоду, повышает иммунитет человека, а значит препятствует распространению вирусов.

«Естественно, высокие температуры влияют [на вирус]. Вирус имеет период „полужизни“ — как быстро распадающийся изотоп. Если он будет жить на поверхности, пока капля жидкости не высохнет, и еще некоторое время, то при высокой температуре, конечно же, вирус будет выживать во внешней среде меньше. Так что не то чтобы летняя жара напрямую действовала на вирус, но косвенно — да. В силу этих факторов», — заключил специалист.