20 февраля 2024, 15:20
Вирусолог Колбасов положительно оценил идею об отмене сертификации импортных вакцин для животных
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов поддержал идею об отмене дополнительной сертификации импортных вакцин для животных в РФ. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам профессора, проблем с данными препаратами в других странах не возникает.
Реклама
«Животные у нас те же самые. <…> Никаких рисков тут нет», — высказался специалист.
При этом он напомнил, что регистрацию лекарственных средств никто не отменял, поэтому указанное предложение не представляет опасности.
Животные
Медицина
Реклама
Реклама