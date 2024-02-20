Общество 20 февраля 2024, 15:20 Вирусолог Колбасов положительно оценил идею об отмене сертификации импортных вакцин для животных

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов поддержал идею об отмене дополнительной сертификации импортных вакцин для животных в РФ. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам профессора, проблем с данными препаратами в других странах не возникает.

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«Животные у нас те же самые. <…> Никаких рисков тут нет», — высказался специалист.

При этом он напомнил, что регистрацию лекарственных средств никто не отменял, поэтому указанное предложение не представляет опасности.