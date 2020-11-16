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    16 ноября 2020, 10:46

    Вирусолог: карантин должен быть более длительным, чем две недели

    Артур Блянихов

    Доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов рассказал ИА Ura.ru, что карантин в стране нужно вводить дольше, чем на две недели, чтобы справиться с потерями из-за коронавируса.

    «Чтобы искоренить коронавирус карантин должен быть более длительным, чем две недели», — выразил уверенность вирусолог.

    Он напомнил о китайских соседях, которые смогли удержать ситуацию со своим строгими мерами и способностью поставить 10-миллионный город на карантин. По его словам, чем строже карантин, тем меньше потери.