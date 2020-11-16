Вирусолог: карантин должен быть более длительным, чем две недели
Доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов рассказал ИА Ura.ru, что карантин в стране нужно вводить дольше, чем на две недели, чтобы справиться с потерями из-за коронавируса.
«Чтобы искоренить коронавирус карантин должен быть более длительным, чем две недели», — выразил уверенность вирусолог.
Он напомнил о китайских соседях, которые смогли удержать ситуацию со своим строгими мерами и способностью поставить 10-миллионный город на карантин. По его словам, чем строже карантин, тем меньше потери.