Вирусолог Гизингер рассказала, как родителям уберечь ребенка от вирусов в детском саду | 360°

Общество 19 сентября 2022, 11:20 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Вирусолог Гизингер рассказала, как родителям уберечь ребенка от вирусов в детском саду unsplash

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Ребенок, который пошел в детский сад, может болеть достаточно часто — это нормальная ситуация. При этом с помощью физической активности и закаливания можно помочь ребенку выработать стойкий иммунитет, рассказала RT профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер .

«В силах родителей помочь детскому организму бороться с вирусами и бактериями. В этом помогают процедуры закаливания, прогулки на свежем воздухе и физическая активность, регулярная влажная уборка дома, одежда по погоде — чтобы не было ни перегрева, ни переохлаждения организма», — пояснила врач.

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При этом вначале ребенок все равно может часто болеть ОРЗ. В детском саду дети впервые сталкиваются с большим количеством вирусов и бактерий, и их иммунная система учится вырабатывать против них защиту. Нормой считается, если ребенок болеет простудой до восьми раз в год. Если он болеет каждый месяц, следует обратиться к врачу.

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