Вирусолог: два фактора могут помешать распространению коронавируса

По информации «Царьграда», специалист заметил, что хорошая погода поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что тепло и солнечные лучи не могут уничтожить вирус в организме человека, однако могут изменить другое.

«Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса. Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой», — пояснил Альтштейн.