Вирусолог Чумаков заявил, что переболевшие ковидом в легкой форме имеют более прочный иммунитет

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков считает, что те люди, которые переболели коронавирусом в легкой форме, имеют более прочный иммунитет. Об этом сообщил Ura.ru.

Переболевшим тяжелой формой коронавируса вирусолог посоветовал обязательно пройти процедуру вакцинации.

«Тромбоз, омертвение тканей, гипоксия и прочее — все это происходит при тяжелой форме ковида. Это, конечно, наносит большой вред иммунной системе, потому что она перегружается. Поэтому у больных с тяжелой формой противовирусный иммунитет против ковида не столь прочный, чем у людей, которые перенесли легкую форму заболевания. Для таких показана через какое-то время вакцинация», — сообщил Чумаков.

После выздоровления от коронавируса иммунитет может защитить даже от других инфекционных заболеваний, так как находится в состоянии повышенной готовности, заключил профессор.