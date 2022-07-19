Вирусолог Чумаков рассказал о новом штамме коронавируса «кентавр»

Новым штаммом коронавируса «кентавр» заразились пять человек в Москве, следует из-заявления Роспотребнадзора. В разговоре с RT вирусолог Павел Чумаков рассказал о новом штамме.

Штамм, «прорвавшийся» в Россию из-за границы, отличается очень высокой заразительностью. Однако о том, насколько он опаснее предыдущих штаммов, говорить пока рано — вероятно, он менее опасен.

«Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — сказал вирусолог.