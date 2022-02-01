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    01 февраля 2022, 18:35

    Вирусолог Чумаков предположил, когда в России снимут ограничения по коронавирусу

    Дарья Морозова

    Вирусолог Петр Чумаков выразил мнение, что ограничения по коронавирусу в России могут снять в конце февраля-начале марта. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он отметил, что снятие ограничений зависит от готовности властей и системы здравоохранения к этому.

    «Это все зависит от того, насколько много свободных коек, и насколько справляется медицинская служба», — уточнил Чумаков.

    Он добавил, что ситуация стала чуть лучше после появления штамма «омикрон».