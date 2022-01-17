Вирусолог Чумаков предположил, когда в России произойдет пик «омикрона»

Вирусолог Петр Чумаков в разговоре с Life прокомментировал данные ученых из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), которые заявили, что пик заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в России придется на конец января и начала февраля. По его мнению, это произойдет несколько позже.

«Ведь пик — это самая верхушка, когда дальше уже идет снижение. Я думаю, что числа 10–15 февраля. А потом уже будут некоторые снижения. Я не думаю, что буквально через неделю-две будет пик. Это только начало серьезного подъема, который будет наблюдаться», — считает вирусолог.

Он посоветовал до конца января вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя от возможного тяжелого течения заболевания.