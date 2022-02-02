Вирусолог Чумаков назвал основной способ заражения коронавирусом

Заражение коронавирусом чаще всего происходит через слизистую оболочку носа. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог Петр Чумаков.

«Через нос более опасно, чем через рот. Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос. А в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу. Это ворота инфекции», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что когда люди носят маски, не закрывая нос, они сильнее подвергают себя опасности заражения.