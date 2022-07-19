Вирусолог Чепурнов заявил, что коронавирус может эволюционировать

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30%. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал Lenta.ru, какова вероятность того, что вирус эволюционирует и появятся новые, более опасные штаммы.

«Чтобы выбиться и захватить территорию, любой новый штамм вируса должен обладать существенным преимуществом, которое поможет ему в достижении этой цели», — сказал вирусолог.

Преимуществом «омикрон»-штамма была его способность быстро распространяться. Тогда казалось, что потенциал этого ускорения почти исчерпан, но, возможно, это не так.

«Но теперь мы видим, что появляются дополнительные варианты этого штамма, которые заражают и распространяются еще быстрее. Но я думаю, что мы близки к точке в дальнейшей эволюции в сторону большей заразности», — считает Чепурнов.