25 августа 2023, 13:08
Вирусолог Чепурнов: сибирская язва способна жить столетиями в почве
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с изданием URA.RU объяснил «живучесть» сибирской язввы.
По словам вирусолога, эта бактерия способна переходить в форму длительного хранения и жить столетиями в почве. Далее она попадает в организм травоядного животного, а от него к человеку.
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«У сибирской язвы капсула у споры настолько крепкая, что обладает способностью выживать столетиями в обычных условиях», — подчеркнул специалист.
Сибирскую язву практически невозможно победить с помощью дезинфицирующих средств, добавил Чепурнов.
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