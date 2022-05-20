Вирусолог Чепурнов рассказал, кому нужна прививка от оспы обезьян

Случаев заражения оспой обезьян в мире не очень много, но ученых удивляет их разбросанность по разным странам. В разговоре с Life ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, кому возможно придется сделать прививку от оспы.

По словам специалиста, нужды в массовой вакцинации от оспы пока нет. Но вопрос о вакцинации может встать, если вирус начнет распространяться активнее.

«У нас вакцинировано все население до 1980 года рождения. И поэтому [нуждаются в прививке] все, кто моложе и кого не вакцинировали, кроме редкого персонала, который, например, работает с вирусом оспы», — сказал Чепурнов.