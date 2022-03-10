Вирусолог Чепурнов предположил, сколько еще продлится пандемия коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, как долго еще продлится пандемия коронавируса. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, уже к лету коронавирусная инфекция может затухнуть, однако вирус продолжит циркулировать и дальше.

«Вирус будет циркулировать безусловно, и люди болеть им будут, но это не будет носить такого массового характера, я полагаю, и тяжесть будет значительно ниже, поэтому значительно спадет нагрузка на лечебные учреждения и потери будут меньше», — сказал он.

Сегодня большая часть россиян переболела коронавирусом, либо вакцинировалась от него. В дальнейшем такой массовости заражений быть не должно, поскольку люди будут переносить эту болезнь легче.