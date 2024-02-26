Общество 26 февраля 2024, 16:21 Вирусолог Чепурнов посоветовал отказаться от экзотических блюд при отдыхе на острове Маврикий

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В экзотических местах, таких как Маврикий и Мадагаскар, необходимо проявлять аккуратность при выборе еды. Из-за неудовлетворительных санитарных условий присутствует риск заразиться гельминтами и многим другим. Об этом рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с ИА НСН.

По его словам, в этих местах есть большое количество инфекций, которые вызывают летальность от 50% и выше.

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«Весь этот букет — лихорадки Эбола, Марбург, Ласса — относится к группе так называемых возникающих инфекций. Они отнесены к первой группе биологической опасности», — отметил эксперт.

В связи с этим он призвал отказаться от употребления экзотических блюд во время отдыха.