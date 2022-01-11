Вирусолог Чепурнов назвал риск возникновения новых гибридов дельты и омикрона «крайне высоким»

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что существует крайне высокий риск возникновения новых гибридов дельты и омикрона, которые будут появляться по тому же принципу, что и дельтакрон. Об этом написала Lenta.ru.

По его словам, эти штаммы коронавируса способны уживаться в теле одного больного, где могут мутировать под влиянием друг друга. По одной из версий, похожий процесс привел к возникновению «омикрон»-штамма.

«Это будет не другой вирус, где есть определенное препятствие таким переходам, а такой же коронавирус. Например, если произойдет одновременное инфицирование больного и дельтой, и омикроном», — отметил вирусолог.

Об обнаружении дельтакрона стало известно 8 января. Кипрские ученые заявили, что в 25 образцах были выявлены гибриды омикрона и дельты. В ВОЗ информацию о возникновении дельтакрона не подтвердили.