Вирусолог Бутенко: укороченный карантин по COVID-19 снимет нагрузку с больниц

Одна из отличительных особенностей нового «омикрон»-штамма коронавируса — в быстром течении болезни. У него короткий инкубационный период, поэтому и карантин, и сроки госпитализации больных ковидом в больницах будут сокращаться. Это снимет нагрузку с больниц, рассказал «ФедералПресс» вирусолог Александр Бутенко.

Инкубационный период «омикрона» очень короткий — он длится всего 1-2 дня, рассказал медик.

«Чем меньше инкубационный период, тем меньше прослеживается больной врачами, сокращается срок госпитализации. Нагрузка на больницы снизится существенно. Другое дело, что у нас пока примерно равные пропорции вариантов штамма „омикрон“ и дельта. „Омикрон“ очень быстро распространяется в связи с высокой заразностью и патогенностью, поэтому он активно вытесняет вариант дельта», — рассказал Бутенко.