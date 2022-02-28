Вирусолог Альтштейн заявил, что коронавирус никогда не исчезнет полностью

Коронавирус никогда не исчезнет полностью, но появится возможность держать его под контролем. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук, профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Лишь один вид вирусов за всю историю был полностью ликвидирован людьми — вирус натуральной оспы. С коронавирусом такое вряд ли произойдет.

«Дело в том, что коронавирусы свойственны как животным, так и людям, и один и тот же вирус может переходить от человека к животным. Поэтому нет никакой возможности избавиться от него полностью. Но есть возможность полностью держать его под контролем, чтобы он не приносил человеку беды», — уверен Альтштейн.