Вирусолог Альтштейн заявил, что в России могут отменить коронавирусные ограничения

Власти РФ могут отменить все коронавирусные ограничения, если сочтут их бесполезными для вакцинации. Об этом NEWS.ru заявил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Так он прокомментировал предложение главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова полностью отменить QR-коды в регионах. Альтштейн отметил, что многие западные страны уже снимают ограничения и напомнил о важности вакцинации.

«Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то все отменят. Я всем говорю, что пандемия прекратится скоро, сама по себе, природными механизмами. Чем меньше мы вакцинируем, чем меньше мы проводим клинические мероприятия, тем больше у нас умрет людей», — подчеркнул вирусолог.