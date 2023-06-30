Общество 30 июня 2023, 16:24 Вирусолог Альтштейн заявил, что Туве не грозит вспышка сибирской язвы

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В Туве госпитализировали местного жителя с симптомами сибирской язвы. Но вспышка инфекционного заболевания в связи с этим региону не угрожает, сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с News.ru.

По словам специалиста, сибирская язва не передается от человека к человеку. Тем людям, которые накануне общались с зараженным, ничего не угрожает, инфекция отлично поддается лечению антибиотиками.

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Вирусолог отметил, что опасность региону может грозить в случае заражения животных и скота.