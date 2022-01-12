Вирусолог Альтштейн заявил, что новая волна коронавируса «может быть последней»

В последнее время заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась в три раза из-за распространения нового штамма «омикрон». Однако новая волна как для России, так и для других стран может стать последней. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Что волна „омикрона“ будет, и она уже идет по всему миру — это не вызывает сомнений. Будет ли эта волна коронавируса последней? Есть надежда, что, может быть, она будет последней, но с точностью это вам никто не скажет. Насколько заболеваемость может подскочить в России, конечно, сказать трудно, поскольку речь идет об официальных цифрах. Какие будут эти цифры, я не знаю, но в мире по сравнению с „дельтой“ подскакивает в три-четыре раза», — уточнил вирусолог.

В России этот штамм вируса уже зафиксирован в 13 регионах. Большинство инфицированных вернулись в страну из ОАЭ, Великобритании и Турции.