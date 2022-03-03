Вирусолог Альтштейн заявил, что люди должны сами соблюдать антиковидные меры

Отмена ковидных ограничений в городах России не означает, что эпидемия закончилась. Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что, несмотря на отмену ограничений, у людей есть возможность самостоятельно соблюдать меры осторожности: носить маски, вакцинироваться, соблюдать дистанцию.

«Для людей эпидемия не исчезла, у нас заболеваемость под 100 тысяч каждый день [по России], и 750–800 человек умирает [в сутки]. Реально говорить о том, что эпидемия кончилась, конечно, нельзя. Но учитывая ситуацию… Это перекладывается на людей, они должны сами соблюдать противоэпидемиологические меры. Они могут не соблюдать, если не хотят, эпидемия и в таких условиях кончится, только умрет больше людей», — сказал ученый.