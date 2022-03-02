Вирусолог Альтштейн заявил, что даже по окончании пандемии тяжелые случаи коронавируса не исчезнут

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал о ситуации с коронавирусом на данный момент. По словам специалиста, по-прежнему есть летальные случаи, однако можно говорить о том, что пандемия движется к концу, написала Lenta.ru.

«То, что мы ее пережили, это, конечно, не значит. Пандемия не закончилась — люди продолжают болеть, продолжают умирать. Вы видите цифры, которые есть, около 100 тысяч заболевших в день, если три процента от них болеют тяжело — это три тысячи», — объяснил вирусолог.

На его взгляд, новых волн коронавируса быть не должно. Однако даже по окончании пандемии тяжелые и летальные случаи не исчезнут.

«Они нам объявят, что пандемия кончилась, значит, она кончилась. Болеть и умирать люди будут еще, возможно, достаточно долго, но уже в приемлемом темпе», — заключил вирусолог.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предложил отменить все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима.