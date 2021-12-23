Вирусолог Альтштейн сравнил опасность «омикрона» и «дельты»

Согласно имеющейся на данный момент у научного сообщества информации, «омикрон»-штамм коронавируса не будет опаснее «дельты». Об этом «Ридусу» рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что риск госпитализации при заражении «омикроном» на 70% ниже, чем при заражении предыдущим штаммом.

«По всем предварительным данным, которые мы наблюдаем, патогенность „омикрона“ не должна превышать ту, что была у дельта-штамма, однако точная оценка его летальности все еще не ясна. Полной и надежной информации у нас пока нет. Нужно по крайней мере три-четыре недели после заражения человека, чтобы понять, как на нем сказалось заболевание», — отметил Альтштейн.