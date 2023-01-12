Общество 12 января 2023, 17:12 Вирусолог Альтштейн: штамм «кракен» имеет довольно низкую летальность

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Российский вирусолог, профессор в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что нового штамма омикрона — «кракен» — имеет довольно низкую летальность. Об этом написала Pravda.Ru.

Несмотря на то, что в России выявили первый случай этого штамма, поднимать панику не стоит, заверил ученый.

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«Эти варианты ничем существенно по своим биологическим свойствам не отличаются от других вариантов „Омикрона“. Они тоже имеют довольно низкую летальность», — сказал Альтштейн.

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Вирусолог напомнил о необходимости соблюдать стандартные противоэпидемические меры.