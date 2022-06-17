Вирусолог Альтштейн рассказал, что снижает смертность от оспы обезьян

Вирус оспы обезьян становится менее опасен, когда передается от человека к человеку. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Для жизни человека оспа обезьян не очень угрожающая инфекция. Считается, что там есть летальность от 1 до 10%, но это связано с заражением непосредственно от животных и с плохой медициной в Африке. Когда люди заражаются от животных и плохая медицина, могут быть летальные случаи. При каждой передаче от человека к человеку вирус слабеет», — объяснил вирусолог.

При этом, по его словам, вирус может передаться от человека к человеку ограниченное количество раз: около восьми. После этого он очень сильно ослабевает.