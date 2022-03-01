Вирусолог Альтштейн предположил сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может закончиться уже через два месяца. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал российский вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что через это время останутся лишь остаточные явления.

При этом специалист упомянул условие для исчезновения пандемии.

«Сейчас эпидемия уменьшается, фактически каждый день идет на свое снижение. Тенденция эта обязательно сохранится, в ближайшее время и в течение ближайших двух месяцев, я думаю, эпидемия рассосется и останутся остаточные явления. Но есть одно условие для этого — люди должны прививаться, это самое главное. В этих условиях в течение пары месяцев эпидемия упадет до очень низких цифр и можно на нее будет не обращать практически никакого внимания», — сообщил он.

По новым эпидемиологическим рекомендациям Роспотребнадзора предусматривается сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленная дезинфекция.