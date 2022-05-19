Вирусолог Альтштейн оценил вероятность вспышки коронавируса в России

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность вспышки коронавируса в России в июне. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Вирусолог отметил, что исключать вероятность возникновения новой волны нельзя, поскольку омикрон по-прежнему продолжает атаковывать.

«Тенденция в мире, что несколько увеличивается количество людей, заболевающих ковидом. Это все идет омикрон. В основном, это происходит за счет больших стран, которые не сразу прошел охват населения этим вирусом. Пандемия продолжается! Поэтому исключить какой-то рост нельзя», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что в России уже сформировался коллективный иммунитет, а также есть много вакцинированных людей и тех, кто переболел в легкой форме. При этом пожилым гражданам, а также с хроническими заболеваниями он порекомендовал пройти процедуру вакцинации в обязательном порядке.