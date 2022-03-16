Вирусолог Альтштейн оценил опасность «стелс-омикрона»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что доминирующим в России скоро станет новый штамм коронавируса, названный «стелс-омикрон». В интервью NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн оценил опасность этого штамма.

«Не думаю, что представляет большую опасность. В общем, он не более опасен, чем обычный „омикрон“», — сказал ученый.

Он добавил, что сейчас летальность от коронавируса значительно снизилась по сравнению с показателями двухлетней давности.