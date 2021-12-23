Вирусолог Альтштейн объяснил, каким составом обрабатывали журналистов перед пресс-конференцией Путина

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил Lenta.ru, для чего журналистов обрабатывали частицами серебра перед участием в пресс-конференции Путина. По его словам, это дешевая и эффективная дезинфекция.

«Соли серебра, argentum nitricum, нередко входят в различные дезинфицирующие вещества, такое есть. Они вызывают дезинфицирующий эффект», — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что этот материал дешевый, поскольку не используется для других целей — сделать из него украшения не получится.