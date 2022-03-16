Вирусолог Альтштейн назвал симптомы «стелс-омикрона»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что преобладающим в России скоро станет новый вариант коронавируса — «стелс-омикрон». Вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью Общественной службе новостей рассказал о симптомах, проявляющихся при заражении этим штаммом.

Признаки «стелс-омикрона», по словам ученого, такие же, как у обычного «омикрона».

«Симптомы те же самые: и насморк, и ангина, и кашель, и может быть воспаление легких. Возможно поражение нервной системы. Разнообразные симптомы! Конечно, это омикрон и в целом тяжелые случи реже и летальность ниже», — заключил Альтштейн.