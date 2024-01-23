Общество 23 января 2024, 12:01 Вирусолог Аграновский: в образцах из вечной мерзлоты Сибири не нашли опасных распространителей инфекций

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Британская газета The Guardian сообщила, что человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за обнаружения вирусов в вечной мерзлоте Сибири. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, ученые не нашли в данных образцах распространителей инфекций, которые способны представлять опасность для людей. Ни одного случая заражения также не зафиксировано, добавил эксперт.

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Однако он отметил, что этот вопрос должен находиться в сфере внимания ученых.