Общество 18 марта 2024, 13:56 Вирусолог Аграновский: в некоторых случаях прививка от бешенства после укуса собаки не нужна

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, в каких ситуациях можно обойтись без прививки от бешенства после укуса собаки. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Если животное не заражено, то вакцину ставить не нужно, пояснил вирусолог. Он посоветовал дождаться результатов анализов, взятых у питомца.

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В противном случае такие меры необходимы. Аграновский напомнил, что смертность от бешенства у человека составляет 100%.