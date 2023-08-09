09 августа 2023, 16:18
Вирусолог Аграновский связал распространение кори в России с миграцией людей из стран Средней Азии
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что распространение кори в России связано, прежде всего, с потом мигрантов, прибывающих из Средней Азии.
В странах ближнего зарубежья, по слова вирусолога, люди перестали прививаться от острого инфекционного вирусного заболевания. В России из-за мигрантов «появилась чувствительная прослойка».
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Распространение заболевания зависит от того, насколько люди защищены нашей отечественной прививкой, добавил Аграновский.
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