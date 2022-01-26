Вирусолог Аграновский предупредил об опасности заражения «омикроном» на вечеринках

Вероятность заражения «омикрон»-штаммом коронавируса выше на вечеринках, где играет громкая музыка. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

«В ночных клубах, где громкая музыка, рейв, вечеринки, когда приходится приближаться к собеседнику и громко что-то ему кричать, ну при этом, ну такое выделение аэрозоля, содержащего вирус, усиливается очень сильно, ну и вообще осторожность в таких ситуациях у людей падает: другая совершенно атмосфера», — пояснил он.

Аграновский добавил, что невозможно запретить все мероприятия с громкой музыкой, но люди должны осознавать ответственность и риски, отправляясь на такие вечеринки.