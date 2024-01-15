Общество 15 января 2024, 13:14 Вирусолог Аграновский: лошадиный энцефалит не пойдет по всему миру

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Вспышку лошадиного энцефалита зафиксировали у животных в Аргентине. Стоит ли людям бояться данного недуга, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, возбудитель не сможет стать основанием для эпидемии. Вирус распространяется достаточно сложно и по всему миру не пойдет, добавил специалист.