15 января 2024, 13:14
Вирусолог Аграновский: лошадиный энцефалит не пойдет по всему миру
Вспышку лошадиного энцефалита зафиксировали у животных в Аргентине. Стоит ли людям бояться данного недуга, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам эксперта, возбудитель не сможет стать основанием для эпидемии. Вирус распространяется достаточно сложно и по всему миру не пойдет, добавил специалист.
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