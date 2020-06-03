«Вирус сам не напрыгнет»: израильский врач назвал ношение масок на улице бессмысленным
Глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье рассказал РИА «Новости», почему маска не нужна на улице, хотя и предотвращает распространение инфекции.
«Но это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными», — пояснил врач.
Если человек просто идет на улицу, а рядом «на него никто не чихает», то особого смысла в медицинском плане ношение маски не имеет.
«Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или <…> вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», — подчеркнул Лурье.
Заразиться, напомнил он, можно от других людей. При этом нужно находиться рядом с зараженным определенное время.
Для здоровья носить маску безопасно — какого-либо серьезного вреда это не несет. В некоторых азиатских странах, в том числе в Японии, ношение маски стало частью культуры. При этом данных о том, что подобные привычки становятся причиной появления каких-либо заболеваний, нет.
«Мы не знаем реально ни о каком вреде, которое ношение маски может принести. <…> Ни легким, ни сердцу», — сказал израильский специалист. Он заметил, что хирурги надевают маски на многочасовые операции, «и никаких хронических болезней не развивается». Либо врачам о них неизвестно.
Тем не менее в маске дискомфортно с психологической точки зрения, что тоже нужно учитывать. В ней «чешется и колется».
«Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием… Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает», — обратил внимание профессор.
В жару, например, можно отменить ношение масок на улице при отсутствии реальной опасности вокруг. Обоснования дерматологов и других подобных специалистов, которые заявили об ухудшении цвета лица из-за ношения маски, Давид Лурье назвал больше спекуляцией, чем абсолютной правдой. Различные негативные реакции на ткань у человека случаются крайне редко. Тем временем гарвардские ученые рекомендуют надевать маску даже во время секса.