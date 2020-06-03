«Вирус сам не напрыгнет»: израильский врач назвал ношение масок на улице бессмысленным

Дискомфорт от ношения медицинской маски связан с настроением человека, а не с его здоровьем. На открытом воздухе или при отсутствии людей вокруг носить их не имеет смысла.

Глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье рассказал РИА «Новости», почему маска не нужна на улице, хотя и предотвращает распространение инфекции.

«Но это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными», — пояснил врач.

Если человек просто идет на улицу, а рядом «на него никто не чихает», то особого смысла в медицинском плане ношение маски не имеет.

«Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или <…> вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», — подчеркнул Лурье.

Заразиться, напомнил он, можно от других людей. При этом нужно находиться рядом с зараженным определенное время.

Для здоровья носить маску безопасно — какого-либо серьезного вреда это не несет. В некоторых азиатских странах, в том числе в Японии, ношение маски стало частью культуры. При этом данных о том, что подобные привычки становятся причиной появления каких-либо заболеваний, нет.

«Мы не знаем реально ни о каком вреде, которое ношение маски может принести. <…> Ни легким, ни сердцу», — сказал израильский специалист. Он заметил, что хирурги надевают маски на многочасовые операции, «и никаких хронических болезней не развивается». Либо врачам о них неизвестно.

Тем не менее в маске дискомфортно с психологической точки зрения, что тоже нужно учитывать. В ней «чешется и колется».

«Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием… Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает», — обратил внимание профессор.

В жару, например, можно отменить ношение масок на улице при отсутствии реальной опасности вокруг. Обоснования дерматологов и других подобных специалистов, которые заявили об ухудшении цвета лица из-за ношения маски, Давид Лурье назвал больше спекуляцией, чем абсолютной правдой. Различные негативные реакции на ткань у человека случаются крайне редко. Тем временем гарвардские ученые рекомендуют надевать маску даже во время секса.