«Вирус попал и все заболели»: мама якутского детсадовца рассказала, как дети пережили инфекцию

В якутском детсаду у 11 детей ясельной группы выявили острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии. Диана Этигясова — мама одного из них — рассказала «360», что все сразу указывало на вирус. Но, по ее мнению, это еще была и адаптация среди малышей.

«Это не отравление, это вирус. Здание садика находится в другом здании, а кухня общая. Если бы было отравление, было бы по всем трем зданиям. Это дети от 1,5 года до 2,5. Понимаете, это не ребенок, которому три года и у него есть иммунитет. Это маленькие дети, которые сидели дома, не выходили в том числе из-за коронавируса», — рассказала женщина.

Она отметила, что в случае отравления ее старший сын из средней группы тоже бы сразу отравился.

«Все они пришли в садик. Конечно, это адаптация такая. У меня вот старший ходит в среднюю группу в том же „Прометейчике“. А это младший, это у него адаптация. Если бы было отравление, у меня старший бы тоже отравился. Вирус попал в эту группу. И все заболели», — объяснила собеседница «360».

Мама мальчика пояснила, что сначала врачи сказали, что это норовирус.

«Вызывали педиатра в воскресенье после рвоты. Ночью рвота была, утром вызвали врача, пришел, врач посмотрел, сказал, что это норовирус. Сейчас какая-то эпидемия прям началась. Маленькие дети подхватили», — вспомнила мама пострадавшего.

Женщина отметила, что иммунитет до трех лет очень низкий. Тем более, дети сидят постоянно дома и в общество не выходят.

«У сына нормальное самочувствие. Во вторник уже играл, вышел. Была рвота и температура, жидкого стула не было, например. У некоторых был. У некоторых еще и родители заболели, это значит вирус, а не отравление», — предположила собеседница.

По ее словам, они с мужем чувствуют себя нормально. А взрослый сын заразился в воскресенье уже от младшего.

После случившегося была проведена проверка, которая показала нарушение санитарно-гигиенического режима. Работу группы приостановили. Ситуация находится на контроле, сообщили в Роспотребнадзоре.