Общество 07 февраля 2024, 12:33 Вирус доносительства. Депутат призвала бороться с «крючкотворством» Депутат Авксентьева призвала бороться с доносительством в России РИА «Новости»

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Активисты перегнули палку, пожаловавшись на цвет лавочек и изображения радуги. В России возник вирус доносительства, с которым нужно бороться, заявила в своем Telegram-канале экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги. <…> К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», — сказала она.

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Депутат рассказала о подслушанном разговоре двух деятелей культуры. Они говорили о невозможности работать из-за многочисленных доносов на якобы имевшую место пропаганду в произведениях искусства. Сардана Авксентьева напомнила о нескольких громких случаях, когда общественники жаловались на сине-желтые скамейки и ленты в волосах, радугу в символике детских садов и спортивных команд. Она заявила, что сообщение о преступлении отличается от «вредоносного крючкотворства», и призвала бороться с доносительством.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за отказ снять серьги с семицветной радугой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот символ в России не запрещали.