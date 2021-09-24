Виртуальные ассистенты Сбербанка отметили первый день рождения

Виртуальные ассистенты Сбербанка «Салют» отмечают свой первый день рождения. 24 сентября 2020 года «Сбер» впервые представил семью виртуальных помощников — это Афина, Джой и Сбер. В течение года они помогали пользователям переводить деньги, пополнять баланс мобильного, обменивать валюту, анализировать доходы и производить другие операции.

Год назад в рамках масштабной конференции «СберКонф» были представлены Сбер, Афина и Джой. За это время воспользоваться их помощью или просто поболтать с виртуальными собеседниками успели более 20 миллионов человек. За прошедший год с помощью ассистентов было переведено порядка девяти миллиардов рублей.

Ассистенты «Салют» — это три персонажа с разной эмоциональной составляющей. Интеллигентный, с мягким чувством юмора Сбер, воплощающая в себе спокойствие Афина и жизнерадостный экстраверт Джой.

За прошедший год их «характеры» развивались, ассистенты стали более эмпатичными, научились лучше понимать пользователей и могут поддерживать живой диалог.

Кстати, «Салют» — это не только про финансы. Виртуальная команда помогает и в решении бытовых вопросов — ассистенты легко закажут продукты на дом и даже запишут в салон красоты. И если в начале они умели заказывать всего 16 видов продуктов, то сейчас — более трех миллионов товаров в магазинах по всей стране. Более того, персонажи стали более проактивными — могут не только ответить на вопрос, но и, к примеру, напомнить взять зонт при плохой погоде.

«Кроме этого, мы большой упор сделали на развитие детского направления. Мы не так давно запустили детскую энциклопедию. То есть дети могут спрашивать у ассистентов совершенно разные вещи, которые их интересуют: сколько звезд на небе, почему котики мурлыкают и так далее. И ассистент им это рассказывает — но не просто сухо, голосом, а с картинками, где-то даже с видео, то есть очень классный контент», — рассказал директор по технологиям SberDevices Денис Филиппов.

Ко дню рождения ассистентов команда SberDevices, создавшая виртуальное семейство «Салют», разработала праздничный навык, собравший любопытные факты о том, как пользователи взаимодействовали со Сбером, Афиной и Джой в течение их первого года жизни. По кодовой фразе «Салют, с днем рождения!» можно узнать, сколько раз ассистенты помогали по дому, какие продукты заказывали чаще других, сколько раз услышали «спасибо» и «люблю тебя». Также в честь дня рождения на аудиосервисе «СберЗвук» появились праздничные плейлисты с зашифрованными посланиями от Сбера, Афины и Джой.

В планах — еще больше «очеловечить» ассистентов. Не для того, чтобы заменить реальных людей, а чтобы максимально помогать им.