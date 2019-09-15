«Вину не признаем»: адвокат Мусатова рассказал о задержании хоккеиста
«Его обвиняют в мошенничестве, но он свою вину не признает. Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — рассказал он.
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Адвокат также отметил, что Мусатова задержали на двое суток. Застра следователь будет ходатайствовать об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Игорь Мусатов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору. Преступление он совершил в 2018 году. Мусатов ввел в заблуждение бизнесмена, который занимается инвестициями в сфере рынка криптовалюты — он договорился с ним об ее продаже на 800 тысяч долларов, а затем убедил, что сделка была совершена.
ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что до задержания Мусатов находился в федеральном розыске.