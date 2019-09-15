«Вину не признаем»: адвокат Мусатова рассказал о задержании хоккеиста

Хоккеиста Игоря Мусатова задержали в Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 800 тысяч долларов. Адвокат спортсмена Александр Карабанов рассказал «360» подробности о ситуации.

«Его обвиняют в мошенничестве, но он свою вину не признает. Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — рассказал он.

Хоккеиста Мусатова задержали за мошенничество с криптовалютой Подробнее

Адвокат также отметил, что Мусатова задержали на двое суток. Застра следователь будет ходатайствовать об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.

Игорь Мусатов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору. Преступление он совершил в 2018 году. Мусатов ввел в заблуждение бизнесмена, который занимается инвестициями в сфере рынка криптовалюты — он договорился с ним об ее продаже на 800 тысяч долларов, а затем убедил, что сделка была совершена.

ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что до задержания Мусатов находился в федеральном розыске.