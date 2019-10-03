Виновный в гибели рабочего мужчина получил условный срок в Петербурге

По данным издания, в Сестрорецке в начале ноября 2018 года рабочие устраняли протечки на фасаде одного из домов на Приморском шоссе. По словам подсудимого, погибший неправильно привязался, поэтому веревка не выдержала его. Он упал с высоты третьего этажа и скончался. Мужчина признал свою вину и получил три года условно за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.